Djokovic kehrt nach Australien zurück

Tennis-Star Novak Djokovic wird seine Rückkehr nach Australien bei den Adelaide International Anfang Jänner geben. Der Serbe hat für das am 1. Jänner startende Turnier genannt, wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde.

Djokovic ist die Einreise nach Australien wieder gestattet, nachdem er in diesem Jahr das Land wegen seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus kurz vor den Australian Open nach einem Rechtsstreit wieder verlassen musste.

In Adelaide werden sich aus den Top-10 der Weltrangliste neben dem zuletzt bei den ATP Finals erfolgreich gebliebenen Djokovic auch Felix Auger-Aliassime, Daniil Medwedew und Andrej Rublew auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne aufwärmen. Auch Dominic Thiem will in Adelaide den Startschuss ins Neue Jahr geben.