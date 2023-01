× Djokovic lässt betrunkene Fans aus Arena werfen

Schon wieder sorgt ein Zwischenfall bei einem Djokovic-Auftritt für Schlagzeilen. Diesmal lässt der serbische Tennis-Star betrunkene Fans aus dem Stadion werfen.

Bei der Zweitrunden-Partie gegen den Franzosen Enzo Couacaud (6:1, 6:7, 6:2, 6:0) reicht es dem Serben im letzten Satz. Djokovic führt bei den Australian Open bereits mit 2:0, ehe ihm der Kragen platzt. Wutentbrannt stürmt der ehemalige Weltranglisten-Leader zum Schiedsrichter und deutet auf eine Gruppe betrunkener Fans. "Die sind total besoffen, die provizieren mich von Beginn an", zeigt sich Djokovic verärgert. "Die wollen kein Tennis schauen, die wollen nur in meinen Kopf."

© APA/AFP/Anthony Wallace ×

Mehrere Male habe er sie gehört und forderte den Rauswurf der verkleideten Störenfriede. Dieser sollte prompt folgen. Wenig später werden die alkoholisierten Unruhestifter hinausgeworfen.

© Getty ×

Im Video sind bereits Zwischenrufe zu hören. Ein weiterer Zuschauer fühlt sich ebenfalls belästigt und brüllt "Shut up" zurück, was Djokovic sichtlich gefällt und sich am Platz bedankt.

Weder die betrunkenen Fans noch eine leichte Oberschenkelverletzung, die sich der Serbe zuvor behandeln ließ, hielten ihn vor dem Einzug in die dritte Runde auf.