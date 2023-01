Djokovic nach Australien-Triumph wieder Nummer 1

Der zehnfache Australian-Open-Sieger Novak Djokovic steht durch seinen Melbourne-Triumph wie angekündigt wieder an der Spitze der Tennis-Weltrangliste.

Der Serbe überholte den nicht beim Grand-Slam-Turnier angetretenen Spanier Carlos Alcaraz um 340 Punkte. Der Finalist vom Sonntag, der Grieche Stefanos Tsitsipas, folgt weitere 535 Zähler dahinter. Der als Titelverteidiger in das Major gegangene Spanier Rafael Nadal fiel nach seinem Zweitrunden-Out von Rang zwei auf sechs ab.

Erwähnenswert auch, dass Daniil Medwedew in Folge seine Drittrunden-Ausscheidens aus den Top Ten gefallen und als Zwölfter hinter dem fünftplatzierten Andrej Rublew nur noch knapp vor Halbfinalist Karen Chatschanow zweitbester Russe im Ranking ist. Der US-Amerikaner Tommy Paul, der andere Halbfinalist "down under", verbesserte sich um 16 Plätze und nimmt als 19. sein Karriere-Hoch ein. Der Niederösterreicher Dominic Thiem blieb nach seinem beim Major erlittenen Auftakt-Out als 99. in den Top 100.

Bei den Frauen fehlen der weißrussischen Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka als neuer Zweiter 4.385 Punkte auf die unangefochten führende Polin Iga Swiatek. Melbourne-Finalist Elena Rybakina steht als Zehnte erstmals in den Top Ten. Die Vorarlbergerin Julia Grabher verlor nach ihrem Grand-Slam-Debüt vier Plätze, sie scheint auf Position 89 auf.