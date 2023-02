Krejcikova überrascht Swiatek im Dubai-Finale

Barbora Krejcikova hat am Samstag in Dubai das erste WTA-1000-Tennisturnier ihrer Karriere gewonnen. Die Tschechin bezwang im Endspiel des mit 2,788 Millionen Dollar dotierten Events die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek überraschend klar mit 6:4,6:2.

Für die 27-Jährige war es der sechste Einzel-Titel auf der Tour. Das ATP-250-Turnier in Doha sicherte sich Daniil Medwedew, der Russe gewann im Finale gegen den Schotten Andy Murray mit 6:4,6:4.

Krejcikova feierte in Dubai auf Hartplatz ihren ersten Titel 2023. "Das bedeutet mir sehr viel. Es war eine tolle Woche und ich habe mich in jedem Spiel verbessert. Heute habe ich mein bestes Tennis gezeigt", erklärte die frühere Nummer zwei der Welt. Die tschechische Athletin besiegte in Dubai die drei derzeit besten Spielerinnen der Welt - Jessica Pegula (3), Aryna Sabalenka (2) und Swiatek. Das haben bei ein und demselben Turnier erst vier Frauen vor ihr geschafft: Steffi Graf, Serena Williams, Venus Williams und Sabalenka. Im Ranking wird Krejcikova am Montag von Platz 30 auf Rang 16 klettern.

In Doha setzte unterdessen Medwedew seine Siegesserie fort und holte sich seinen zweiten Titel in Folge. Routinier Murray, der um den 47. Titel in seiner Karriere und den ersten seit 2019 kämpfte, machte dem Russen das Leben schwer, musste sich aber letztlich in zwei Sätzen im Duell der ehemaligen Weltranglisten-Ersten geschlagen geben. Medwedew hat nun 18 Titel auf der Tour gewonnen.