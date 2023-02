Novak verliert Auftaktspiel in Kroatien

Davis-Cup-Team kämpft um Finaleinzug Für Österreichs Tennis-Davis-Cup-Team geht es dank eines 4:0-Sieges im September in Tulln über Pakistan nun wieder um die ganz große Bühne: Am Samstag (14.00 Uhr) und Sonntag (13.00) will man in Rijeka gegen Kroatien einen Platz im Finalturnier im kommenden September ergattern.