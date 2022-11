Ostapenko stößt verspätet zu Duell mit ÖTV-Frauen

Österreichs Frauen-Tennis-Team hat am Dienstag in Schwechat seinen dritten Trainingstag für das Play-off-Duell im Billie Jean King Cup am Freitag (12.45 Uhr) und Samstag (13 Uhr, jeweils live ORF Sport +) ebendort mit Lettland absolviert.

Auch ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer stand wie Sinja Kraus, Tamira Paszek und Melanie Klaffner auf dem Sand-Court. Barbara Haas komplettierte am Montag die Truppe von Kapitänin und ÖTV-Sportkoordinatorin Marion Maruska. Lettlands Star Jelena Ostapenko - noch am Wochenende in Fort Worth bei den WTA Finals im Doppel-Halbfinale engagiert gewesen - wird erst am Mittwoch erwartet. Maruska sieht darin einen Vorteil für ihr Team. "Ich denke, dass ihre Vorbereitung auch nicht die beste ist, wenn sie gerade direkt aus Amerika kommt, wo sie auf Hardcourt gespielt hat. Das ist ja doch nicht viel Vorbereitungszeit und sicher nicht ideal."