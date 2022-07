Oswald in zweiter Wimbledon-Runde

Philipp Oswald hat im Doppelbewerb des Tennis-Grand-Slam-Turniers von Wimbledon an der Seite des Mexikaners Hans Hach Verdugo die zweite Runde erreicht.

Das Duo setzte sich am Mittwoch gegen die tschechisch-amerikanische Paarung Roman Jebavy/Hunter Reese nach hartem Kampf und 4:34 Stunden mit 6:2,6:7(6),4:6,7:6(5),7:6(9) durch.

Die Spiele am Mittwoch in London hatten wegen Regens erst mit eineinhalbstündiger Verspätung begonnen. Das brachte Oswald scheinbar Glück, das ihm auch auf dem Weg zum neuerlichen Achtelfinale - wie vor drei Jahren - helfen könnte. Damals erreichte er die Runde der besten 16 just an der Seite von Jebavy, den er diesmal niederrang.

Damit ist Österreich sowohl im Doppel als auch im Einzel weiter vertreten. Dennis Novak trifft am Donnerstag in der zweiten Runde auf den Australier Jason Kubler. Mit wem es Oswald und sein Kompagnon in der Runde der besten 32 zu tun bekommen, ist noch offen. Das Duell von Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin (FRA-12) mit den Argentiniern Francisco Cerundolo/Tomas Martin Etcheverry musste am Mittwoch verschoben werden.