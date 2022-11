Schweizerinnen besiegen Italien zum Auftakt

Das Schweizer Tennis-Frauenteam hat zum Auftakt des Finalturniers um den Billie Jean King Cup in Glasgow gegen Italien gewonnen.

Dank der Siege von Jil Teichmann und Belinda Bencic in den beiden Einzeln lagen die Vorjahres-Finalistinnen am Mittwoch bereits vor dem abschließenden Doppel uneinholbar 2:0 in Führung. Teichmann musste beim 6:3,4:6,7:6(5) gegen Elisabetta Cocciaretto einen Matchball abwehren, Bencic gewann gegen Jasmine Paolini klar 7:5,6:3.

Im zweiten Duell der Gruppe trifft Italien am Donnerstag auf Kanada, die Schweiz schließt die Vorrunde am Freitag gegen Kanada ab. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für das Halbfinale.

Die Slowakei schlug Belgien mit 2:1. Viktoria Kuzmova und Anna Karolina Schmiedlova spielten ebenfalls schon nach den Einzeln den Sieg heraus. Am Donnerstag treffen die Belgierinnen nun auf die zum Auftakt erfolgreich gewesenen Australierinnen.

Später am Abend machten auch die Spanierinnen gegen Kasachstan vorzeitig alles klar. Nuria Parrizas-Diaz und Paula Badosa setzten sich in ihren Einzeln durch. Am Donnerstag geht es gegen Großbritannien.