Thiem liefert sich Show-Duell mit Kumpel Zverev

Thiem startet ab Montag in die neue Saison Für Dominic Thiem geht es am Montag mit dem Flugzeug Richtung Fußball-WM auf die Arabische Halbinsel. Aber nicht um seiner zweiten Sportleidenschaft zu frönen, sondern um sich bei großen Schauturnieren in Saudi-Arabien und danach in Dubai den letzten Schliff für die Saison 2023 zu holen.