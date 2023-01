Turniersiege für Bencic und Gasquet vor den Australian Open

Mit einem Erfolgserlebnis reist die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic zu den am Montag beginnenden Australian Open.

Die 25-Jährige gewann am Samstag das Hartplatzturnier von Adelaide durch einen klaren 6:0,6:2-Finalsieg über die Russin Daria Kasatkina. Es ist der sechste Titel auf der WTA-Tour für die Olympiasiegerin. In Auckland triumphierte der 36-jährige Franzose Richard Gasquet mit 4:6,6:4,6:4 im Finale gegen den Briten Cameron Norrie.

Für Gasquet war es der erste Titel auf der ATP-Tour seit mehr als vier Jahren. Das Männer-Turnier in Adelaide gewann überraschend der Südkoreaner Kwon Son-woo. Der Weltranglisten-84., der als Lucky Loser in den Hauptbewerb gerutscht war, besiegte den an Nummer vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut mit 6:4,3:6,7:6(4). In Hobart holte sich die US-Qualifikantin Lauren Davis den Titel. Sie schlug im Endspiel die Italienerin Elisabetta Cocciaretto 7:6(0),6:2 und heimste damit ihre zweite WTA-Trophäe ein.

Schlechte Nachrichten ereilte unterdessen Ajla Tomljanovic und Paula Badosa, beide Spielerinnen müssen bei den Australian Open verletzungsbedingt passen. Die Spanierin Badosa, in der Weltrangliste auf Platz elf, laboriert an einer Muskelverletzung. Sie hatte deswegen beim Turnier in Adelaide nicht zum Halbfinale antreten können. Die Australierin Tomljanovic hat Kniebeschwerden.