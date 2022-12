USA und Griechenland starten erfolgreich in United Cup

Das topgesetzte Tennisteam von Griechenland und die USA sind gut in die Premiere des United Cups in Australien gestartet.

Despina Papamichail und Stefanos Tsitsipas haben die Griechen gegen Bulgarien am Donnerstag 2:0 in Führung gebracht. Die USA liegen dank Erfolgen von Madison Keys und Taylor Fritz gegen Tschechien ebenfalls mit 2:0 voran.

Gastgeber Australien liegt gegen Großbritannien (Katie Swan und Cameron Norrie) 0:2 zurück. Die Schweiz steht gegen Kasachstan nach Erfolgen von Belinda Bencic und Marc-Andrea Hüsler vor dem Sieg. Frankreich mit Alizé Cornet und Arthur Rinderknech führt gegen Argentinien ebenfalls 2:0. Einzig die Partie Italien - Brasilien steht nach dem ersten Tag 1:1.

Der erstmals ausgetragene United Cup ist ein Mixed-Bewerb, an dem 18 Nationen teilnehmen. Österreich hat sich nicht qualifiziert. Bei dem mit 15 Millionen Dollar (14,12 Mio. Euro) dotierten Bewerb werden pro Ländermatch an zwei Tagen zwei Frauen- und zwei Männereinzel sowie ein Mixed-Doppel ausgetragen. Gespielt wird bis 8. Jänner in Brisbane, Perth und Sydney.