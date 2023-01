Wirbel bei Australian Open um politische Statements

Laut Medienberichten und dem australischen Tennisverband seien am Mittwoch vier Männer beteiligt gewesen, sie hätten Flaggen mit russischen Insignien geschwenkt, darunter eine mit dem Konterfei von Kreml-Chef Wladimir Putin.

Auch Twitter-Posts zeigen, dass mehrere serbische Fans nach dem Match im Melbourne-Park russische und serbische Flaggen schwenkten sowie "Serbien! Russland!" riefen. Die Veranstalter haben Fans das Mitbringen der russischen und belarussischen Flagge zu den Australian Open vergangene Woche verboten. Ein kompletter Ausschluss von Sportlern aus den beiden Länder, wie zum Beispiel im Wintersport, wurde zuvor abgelehnt.

