WTA bestätigt Verlegung des Upper Austria Ladies Turniers

Der am Dienstag bis zu den US Open im September veröffentlichte Tennis-Turnierkalender für die WTA Tour der Frauen hat die von den Linzer Organisatoren angekündigte Verlegung der Upper Austria Ladies bestätigt.

Statt zuletzt im Herbst findet der Hallen-Event nun in der Woche ab 6. Februar statt, und damit in der zweiten Woche nach den Australian Open. Parallel zum WTA250-Turnier in Oberösterreich ist ein noch nicht vergebenes WTA500-Event geplant.

In der 50. Saison der Tour gibt es zwei neue 250er-Turniere, und zwar ab 20. Februar in Merida in Mexiko und in der Woche darauf in Austin/Texas. Es sind sechs WTA1000-Events, zumindest zehn der 500er-Kategorie und 24 auf 250er-Ebene geplant. Zudem soll das 125er-Angebot ausgebaut werden.