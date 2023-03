Zverev erreicht seit Verletzung wieder ein Halbfinale

Der Deutsche Alexander Zverev steht erstmals seit seiner schweren Fußverletzung wieder im Halbfinale eines ATP-Turniers.

Der Olympiasieger gewann am Donnerstag in Dubai gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 7:5,6:4 und zeigte dabei die beste Leistung seit seinem Comeback. Im Kampf um den Finaleinzug trifft Zverev am Freitag auf den Russen Andrej Rublew oder Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden.

"Es war eine sehr schwere Zeit für mich in den vergangenen neun Monaten", sagte Zverev. "Das zeigt, dass sich harte Arbeit auszahlt. Ich bin extrem zufrieden mit dem Level, das ich hier spiele und ich hoffe, es ist nicht mein letztes Halbfinale in diesem Jahr." Zverev (25) hatte sich im Halbfinale der French Open in Paris gegen Rafael Nadal Anfang Juni des vergangenen Jahres mehrere Bänder im rechten Fuß gerissen und danach rund sieben Monate pausieren müssen. In den ersten Wochen nach seiner Rückkehr hatte er sich sehr schwergetan und vor Dubai kein Mal zwei Spiele in Serie gewinnen können.