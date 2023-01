Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs steigt nach Beendigung seiner Fußballer-Laufbahn ins Trainergeschäft ein. D

Der Niederösterreicher wird in der kommenden Saison bei Charlotte FC als einer der Assistenten des Italieners Christian Lattanzio fungieren, wie der MLS-Club am Freitag bekanntgab. Charlotte war die letzte Karrierestation des 36-Jährigen, der am Donnerstag seinen Rücktritt verkündet hat. In der Debütsaison des Clubs war Fuchs Kapitän und steuerte drei Treffer bei.