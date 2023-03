112:122 - Pöltl verliert mit Raptors bei den Lakers

Für die Toronto Raptors ist am Freitag (Ortszeit) eine Serie von fünf Auswärtsspielen in der National Basketball Association (NBA) mit einer weiteren Niederlage zu Ende gegangen.

Die Kanadier verloren bei den Los Angeles Lakers 112:122. Jakob Pöltl verbuchte mit 17 Punkten und zehn Rebounds sein 66. Double-Double in der regulären Saison. Zudem wies die Statistik vier Assists, drei Steals und einen Block in 33:03 Einsatzminuten für den 27-jährigen Wiener aus.

In einem Spiel mit Höhen und Tiefen entglitt Toronto im Schlussviertel der Sieg. Die letzten zwölf Minuten in Downtown Los Angeles gingen mit 22:37 verloren. Das 112:122 war die dritte Niederlage hintereinander und die vierte in den jüngsten fünf Auswärtsspielen. Scottie Barnes erzielte 32, O.G. Anunoby 31 Punkte für die Kanadier. Bei noch 14 ausstehenden Partien im NBA-Grunddurchgang halten die Raptors bei 32:36-Siegen und liegen weiterhin auf Rang neun in der Eastern Conference. Die Washington Wizards, Chicago Bulls und Indiana Pacers sitzen ihnen im Kampf um einen Platz im Play-in freilich im Nacken.

Ebenfalls Neunter sind die Lakers (33:34) in der Western Conference. Angeführt von D'Angelo Russell mit 28 Punkten und insgesamt 61 Zählern ihrer Ersatzspieler gewannen sie zum dritten Mal hintereinander und dürfen auch ohne den derzeit verletzten LeBron James den Blick "nach oben" richten. Selbst der direkte Einzug ins Play-off ist in Sichtweite.

Toronto ist am Dienstag wieder im Einsatz. Die Kanadier empfangen die Denver Nuggets zur Revanche für das 113:118 vom Montag dieser Woche in Colorado. Der Leader der Western Conference musste sich überraschend bei Pöltls früherem Arbeitgeber San Antonio Spurs geschlagen geben. Das 120:128 konnte auch das 102. Karriere-Triple-Double von Nikola Jokic nicht verhindern. Der serbische Center verbuchte 37 Punkte und je elf Rebounds sowie Assists. Die Nuggets waren bisher in allen Partien in dieser Saison als Sieger vom Parkett gegangen, in denen der zweifache und amtierende Liga-"MVP" dreifach zweistellig angeschrieben hatte. Nunmehr lautet die diesbezügliche Bilanz auf 25:1.