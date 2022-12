Basketball: Grizzlies nach Sieg gegen Bucks Erster im NBA-Westen

Curry fällt einige Wochen ausDie Memphis Grizzlies haben ihre Serie auf sieben Siege ausgebaut und das NBA-Spitzenspiel gegen die Milwaukee Bucks deutlich gewonnen.

Angeführt vom zuletzt angeschlagenen Ja Morant holte der neue Spitzenreiter der Western Conference am Donnerstag ein 142:101. Zu Beginn des Schlussviertels lagen die Bucks zwischenzeitlich mit 50 Punkten in Rückstand, die achte Niederlage der Saison war die mit Abstand deutlichste für das Team um Giannis Antetokounmpo.

Der Grieche kam auf 19 Punkte, Morant verbuchte 25 Zähler für die Grizzlies und hatte zudem 10 Rebounds und 10 Vorlagen. Weil die New Orleans Pelicans danach ihr Spiel bei den Utah Jazz nach Verlängerung 129:132 verloren, sind die Grizzlies nun mit knappem Vorsprung Tabellenführer im Westen. Die Phoenix Suns indes beendeten ihre fünf Spiele andauernde Niederlagen-Serie mit einem 111:95-Sieg über die personell dezimierten Los Angeles Clippers.

Unterdessen wird Golden-State-Superstar Stephen Curry verletzungsbedingt einige Wochen ausfallen. Der Anführer der Warriors hatte sich im Spiel gegen die Indiana Pacers am Mittwochabend eine Verletzung an der linken Schulter zugezogen. In zwei Wochen soll der 34-Jährige erneut untersucht werden, berichteten US-Medien.