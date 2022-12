Celtics ringen Suns im Duell der Conference-Leaders nieder

Die Boston Celtics haben am Mittwoch (Ortszeit) in der NBA das Spitzenspiel zwischen den Tabellenführern der Eastern und Western Conference für sich entschieden.

Jayson Tatum und Co. bezwangen die Phoenix Suns deutlich mit 125:98. In der Western Conference zogen die New Orleans Pelicans durch ihren 104:98-Sieg über die Detroit Pistons an den Suns vorbei, die Celtics bleiben die Nummer eins im Osten.

Die Utah Jazz erzielten in den letzten 7,8 Sekunden fünf Punkte und fuhren dank des starken Endspurts einen 124:123-Erfolg gegen die Golden State Warriors ein. Jordan Poole war mit 36 Punkten bester Werfer im Spiel. Bei dem 126:113-Sieg der Milwaukee Bucks gegen die Sacramento Kings kam Superstar Giannis Antetokounmpo auf 35 Punkte.