Lakers verlieren nach irrer Aufholjagd in Overtime

Erst in der Verlängerung haben sich am Freitag die Philadelphia 76ers in der NBA gegen die Los Angeles Lakers durchgesetzt.

Nachdem die Lakers in den letzten neun Sekunden der regulären Spielzeit einen Neun-Punkte-Rückstand wettgemacht hatten, knickten sie dann ein. Die Sixers gewannen noch mit 133:122. Joel Embid (38 Punkte, 12 Rebounds) sowie James Harden (28 Punkte, 12 Assists) trieben die siegreiche Mannschaft jeweils mit einem Double-Double an. Eng verlief auch das Duell der beiden Superstars Luka Doncic und Giannis Antetokounmpo, bei dem die Milwaukee Bucks des Griechen mit 106:105 gegen die Dallas Mavericks das bessere Ende für sich hatten. Antetokounmpo kam auf 28 Punkte und zehn Rebounds, Doncic schrieb 33 Punkte und 11 Assists an.