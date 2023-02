Monster-Trade in der NBA für Skandal-Profi Irving

Die Dallas Mavericks stehen in der NBA vor einer spektakulären Neuverpflichtung.

Übereinstimmenden US-Medienberichten vom Sonntagabend zufolge holen die Texaner Top-Star Kyrie Irving im Zuge eines Tauschgeschäfts. Der 30-Jährige von den Brooklyn Nets hatte zuletzt laut Medien einen Wechsel zu einem anderen Team gefordert. Er soll bei Dallas nun offenbar ein starkes Gespann mit Luka Doncic bilden.

Wie die Nachrichtenagentur AP und ESPN berichteten, sollen die Mavericks in dem Tauschgeschäft Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith und zukünftige Auswahlmöglichkeiten im NBA-Draft abgeben. Der exzentrische Irving läuft seit 2019 für die Nets auf. Sein größter Erfolg war die Meisterschaft 2016 mit den Cleveland Cavaliers an der Seite von LeBron James. In dieser Saison stand er heftig in der Kritik, weil er einen Link zu einem Film mit antisemitischem Inhalt geteilt hatte. Die Nets suspendierten Irving daraufhin für fünf Spiele.