NBA-Superstar James droht Saisonende

Den Los Angeles Lakers droht in der nordamerikanischen Profiliga NBA ein wochenlanger Ausfall von Basketball-Superstar LeBron James.

Das berichtete unter anderen die US-Nachrichtenagentur AP am Dienstag mit Bezug auf eine anonyme, aber mit der Situation vertrauten Person. Der 38-jährige James hatte sich beim 111:108-Sieg der Lakers gegen die Dallas Mavericks am vergangenen Sonntag am rechten Fuß verletzt. Der vierfache NBA-Meister hatte die Halle humpelnd verlassen.

Das volle Ausmaß der Verletzung sei noch nicht bekannt und werde durch weitere Tests ermittelt. Weder der Club noch James selbst haben bisher von der Möglichkeit eines längeren Ausfalls berichtet. James postete in der Nacht zu Dienstag auf Instagram aber ein Bild von seinem bandagierten, rechten Fuß. Der Starspieler der NBA, der vor drei Wochen Kareem Abdul-Jabbar als besten Punktesammler in der Liga-Historie abgelöst hatte, wird im Auswärtsspiel in der Nacht zum Mittwoch bei den Memphis Grizzlies in jedem Fall fehlen. Das kündigten die Lakers bereits an.

Die Verletzung hatte sich James gegen Dallas im dritten Viertel zugezogen. Dennoch hatte er zunächst weitergespielt, weil die Partie im Kampf um die Play-off-Teilnahme zu wichtig gewesen sei, wie James hinterher erklärte. Ein längerer Ausfall des Punktegaranten, der in dieser Saison im Schnitt 29,5 Zähler pro Spiel erzielt, würde die Play-off-Chancen der Lakers erheblich schmälern.