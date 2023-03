Phonex-Star Durant droht längerer Ausfall

Titelanwärter Phoenix Suns droht in der nordamerikanischen Profiliga NBA ein langfristiger Ausfall von Basketball-Superstar Kevin Durant.

Der 34-Jährige war am Mittwochabend (Ortszeit) vor dem 132:101-Heimsieg gegen die Oklahoma City Thunder beim Aufwärmen weggerutscht und konnte deshalb bei seiner anvisierten Heimpremiere für die Suns nicht auflaufen.

Die in Phoenix ansässige Zeitung "The Arizona Republic" berichtete am Donnerstag, es könne sich bei Durant um eine schwerere Sprunggelenksverletzung handeln. Diese würde eine Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen nach sich ziehen. Durant würde damit nicht nur die restliche reguläre Saison verpassen, sondern womöglich auch den Start der Play-offs. "Mir geht es schlecht, weil es ihm schlecht geht", sagte Suns-Cheftrainer Monty Williams.

Durant war erst im Februar von den Brooklyn Nets zu den Suns gewechselt, das Team aus Arizona gilt seitdem als einer der ganz großen Titelfavoriten. Der Starspieler hat bereits mehrere Verletzungen hinter sich, am schlimmsten erwischte es ihn im NBA-Finale 2019 mit einem Achillessehnenriss.