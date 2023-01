Pöltl Topscorer bei Spurs-Niederlage

Auch mit Jakob Pöltl als Topscorer haben die San Antonio Spurs ihre Pleitenserie in der National Basketball Association (NBA) nicht beenden können.

Das 119:132 gegen die Sacramento Kings am Sonntag (Ortszeit) war die bereits fünfte Niederlage in Folge. Der 27-jährige Center aus Wien erzielte 23 Punkte, holte sieben Rebounds, verteilte zwei Assists und markierte zwei Blocks in 31:13 Minuten Spielzeit.

Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte gaben die Texaner die Partie im dritten Abschnitt aus der Hand. Sacramento setzte sich bis auf 14 Punkte ab. Den Spurs gelang kein Comeback. Pöltl traf zehn seiner zwölf Würfe aus dem Spiel. Harrison Barnes führte die Gäste mit 29 Punkten an. Eine Niederlage hat es auch für die Brooklyn Nets, am Dienstag nächster Gegner San Antonios, gesetzt. Die New Yorker verloren 102:112 gegen Oklahoma City Thunder.

LeBron James knackt 38.000-Punkte-Marke

Bei der 112:113-Niederlage der Los Angeles Lakers gegen die Philadelphia 76ers stand einmal mehr LeBron James im Mittelpunkt. Der Superstar knackte als erst zweiter Basketballer in der Geschichte der NBA die Marke von 38.000 Punkten. James brachte es in der Partie auf 35 Zähler und verkürzte den Rückstand auf NBA-Rekordhalter Kareem Abdul-Jabbar damit auf 363 Punkte. An der 24. Saisonniederlage des Rekordmeisters änderte James' starke Ausbeute allerdings nichts.

LeBron James is the second player in NBA history to score 38,000 career points.



Die Denver Nuggets erreichten mit einem 119:116 gegen Orlando Magic als zweites Team nach NBA-Leader Boston Celtics die Marke von 30 Saisonsiegen. Nikola Jokic schrieb mit 17 Punkten, 14 Assists und zehn Rebounds nicht nur zum 88. Mal in seiner Karriere dreifach zweistellig an, sondern traf bei 1,2 Sekunden Restspielzeit auch aus der Distanz zum Endstand.

Nikola Vucevic war beim 132:118 der Chicago Bulls gegen Titelverteidiger Golden State Warriors nicht zu halten. Er egalisierte mit 43 Zählern seine Karrierebestleistung. Julius Randle führte die New York Knicks mit 42 Punkten zu einem 117:104 bei den Detroit Pistons und zum 25. Saisonerfolg.