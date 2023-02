Pöltl und Spurs kassieren achte Pleite in Folge

Die San Antonio Spurs haben sich am Freitag (Ortszeit) mit einer weiteren Niederlage für fast vier Wochen von ihren Fans verabschiedet.

Nach dem 125:137 gegen die Philadelphia 76ers mit 16 Punkten und zehn Rebounds sowie fünf Assists in 24:20 Einsatzminuten von Jakob Pöltl steigt erst am 2. März das nächste Heimspiel. Auf dem jährlichen "Rodeo Road Trip" stehen neun Partien hintereinander in der Fremde auf dem Programm. Gegen den Drittplatzierten der Eastern Conference gerieten die ersatzgeschwächten Spurs bereits im zweiten Viertel zweistellig in Rückstand. Danach kontrollierten die von "MVP"-Anwärter Joel Embiid mit 33 Punkten und zehn Rebounds angeführten 76ers die Partie. Für Pöltl stand das elfte Double-Double der Saison bereits nach drei Abschnitten zu Buche. Die letzten zwölf Minuten verfolgte der 27-jährige Center aus Wien von der Bank. Malaki Branham war mit 26 Zählern der erfolgreichste Scorer der Texaner, die zum achten Mal hintereinander als Verlierer vom Parkett gingen.

Wegen der traditionellen "San Antonio Stock Show & Rodeo" (9. bis 26. Februar) steht den Spurs das AT&T Center in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung. Erst am 2. März gibt es gegen die Indiana Pacers wieder ein Heimspiel. Ihren Auswärtstrip im Februar starten die Spurs am Montag bei den Chicago Bulls. Die Boston Celtics verloren 94:106 gegen die Phoenix Suns. Für den NBA-Leader war es die vierte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen.