Spurs verlieren ohne verletzten Pöltl

Nach zuletzt drei Siegen in Folge haben die San Antonio Spurs am Mittwoch wieder eine Niederlage in der NBA einstecken müssen.

Sie verloren 112:128 gegen die Portland Trail Blazers. Der am Knie verletzte Wiener Jakob Pöltl verpasste die siebente Partie hintereinander. Die Spurs konnten vor allem Damian Lillard nicht stoppen. Der Star der Franchise aus dem Bundesstaat Oregon markierte 37 Punkte und acht Assists. San Antonio, angeführt von Keldon Johnson mit 25 Zählern, lag schon nach dem ersten Viertel 28:39 zurück. Nächster Gegner der Texaner ist Miami Heat am Samstag. Schmerzhaft endete für Stephen Curry das Duell der Golden State Warriors mit den Indiana Pacers. Der Superstar schied gegen Ende des dritten Viertels aus, nachdem er sich an der linken Schulter verletzt hatte. Bis dahin standen 38 Punkte für ihn zu Buche. Am (heutigen) Donnerstag sind Untersuchungen angesetzt. Der Titelverteidiger verlor letztlich 119:125. Die Warriors haben damit nur zwei von 15 Auswärtsspielen in der laufenden Saison für sich entschieden.