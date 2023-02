Betrunkener Mahomes ext auf Titel-Parade Bier

Mit einem Mega-Comeback und einem angeschlagenen Mahomes siegten die Kansas City Chiefs im Super Bowl. Die Feierlichkeiten in Kansas City fielen dann sehr flüssig aus.

Es war ein Comeback, welches Mahomes und den Chiefs nicht mehr von vielen zugetraut worden war. Nach einem Halbzeitrückstand von 14:24 siegten die Chiefs schlussendlich noch mit 38:35 gegen die Philadelpia Eagles. Für Mahomes war der zweite Superbowl Titel. Der MVP der abgelaufenen NFL-Saison kann aber nicht nur auf dem Spielfeld voll abliefern.

Auch bei der Titelfeier in Kansas City gab Mahomes so richtig Gas. Mahomes wirkte schon im Paradebus benommen und übermütig. Mahomes hob die MVP-Trophäe in die Höhe, rief den "Hatern" zu, die die ganze Saison über an den Chiefs gezweifelt hatten und musste von Assistenztrainer Matt Nagy hochgehalten werden, um nicht zu stürzen. Zudem ist zu sehen, wie Mahomes ein ganzes Bier auf einmal austrinkt.

Patrick Mahomes, wearing a World Wrestling Entertainment title belt, slams a beer during the #ChiefsParade. #ChiefsKingdom



Full coverage: https://t.co/aPZdY32YqY pic.twitter.com/7bUBjW6oO3 — Nick Sloan (@NickSloanKCK) February 15, 2023

Besonders lustig: Nachdem Mahomes bei der Parade auf ein öffentliches Klo ging, wurde er von den Fans beim Verlassen der Toilette mit Standing Ovations empfangen.

Patrick Mahomes got an ovation when he left the port-a-potty. Kansas City, never change. pic.twitter.com/5D6Tdq085v — Joshua Brisco (@jbbrisco) February 15, 2023

Man kann also mit Sicherheit sagen, dass der Quarterback in Kansas City bereist so etwas wie ein Volksheld ist.