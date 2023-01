Im Auswärtsspiel gegen die New York Giants setzte es ein 10:38.

New York. Die Indianapolis Colts haben am Sonntag in der National Football League (NFL) mit dem Österreicher Bernhard Raimann die sechste Niederlage in Serie kassiert. Im Auswärtsspiel gegen die New York Giants setzte es ein 10:38. Schon vor dem Spiel hatten die Colts keine Chance mehr auf den Einzug in die Play-offs.