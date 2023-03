Comeback? Das sagt Tom Brady zu den Gerüchten

NFL-Experte Rich Eisen ließ in seiner Show mit angeblichen Insider-Infos aufhorchen: „Ich habe von etlichen Leuten gehört: Tom Brady ist wohl doch noch nicht fertig mit Football". Brady sei in seiner Pension gelangweilt und wüsste nicht, was er mit seiner vielen Freizeit anfangen sollte. Ein Instagram Posting mit seinen Katzen sei ein klares Anzeichen laut Eisen gewesen.

Auch mit den Miami Dolphins soll sich der siebenfache SuperBowl-Sieger einig gewesen sein, mit denen er einen achten Ring angepeilt hätte. Diese Theorie schien nicht unabwegig zu sein, da Brady mit seiner Familie in Miami lebt und sich bereits für seine zwei Kinder mehrere Schulen in der Stadt angesehen hat. Doch diesen Gerüchten schiebt Brady nun einen Riegel vor.

Anyone who thinks I have time to come back to the NFL has never adopted a 2 month old kitten for their daughter. https://t.co/Qzf2H4vr1j