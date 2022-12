Die NFL-Footballer der Denver Broncos und Coach Nathaniel Hackett gehen künftig getrennte Wege.

Das teilte der Club am Montag nach einer empfindlichen Niederlage Tags zuvor mit. Am Christtag hatten die Broncos 14:51 gegen Super-Bowl-Sieger Los Angeles Rams verloren. Für Hackett war es die erste Saison als Headcoach eines NFL-Teams, er war erst im Jänner 2022 verpflichtet worden. Nie war bei den Broncos jemand kürzer in der Funktion als Chefcoach tätig.