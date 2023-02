Erneuter Rücktritt: NFL-Legende Brady tritt zum zweiten Mal zurück

Die NFL-Legende Tom Brady hat sich entschieden. Der Rekord-Superbowl Sieger tritt nach 23 Jahren in der NFL nun wohl endgültig zurück.

Es ist der erneute Rücktritt der NFL-Legende schlechthin. Mit den New England Patriots gewann Brady sechs Superbowls, mit den Tampa Bay Buccaneers legte er 2021 noch einen siebten Triumph nach. Kaum ein Spieler veränderte die NFL wohl so sehr wie er. Auch wird der Superstar von seinen Fans "GOAT", also "Greatest of all time" genannt.

Truly grateful on this day. Thank you ????????❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

In einem emotionalen Video sagte Brady: "Guten Morgen, Jungs, Ich komme gleich auf den Punkt: Ich trete endgültig zurück. “Ich weiß, dass der Prozess letztes Mal eine ziemlich große Sache war, also als ich heute Morgen aufwachte, dachte ich, ich würde einfach auf Aufnahme drücken und es euch zuerst wissen lassen". Weiters bedankte sich Brady bei allen Weggefährten. " Vielen Dank, an jeden einzelnen von euch, dass ihr mich unterstützt habt. Meine Familie, meine Freunde, meine Teamkollegen, meine Konkurrenten, ich könnte ewig weitermachen, es gibt zu viele. Danke, dass ich meinen Traum leben durfte. Ich würde nichts ändern. Ich liebe euch alle. "



Er ist der einzige Spieler in der NFL Geschichte mit sieben Super Bowl Ringen und der einzige Spieler mit fünf Super Bowl MVPs. Zudem hat er den Rekord für die meisten Pässe, die meisten angebrachten Pässe, die meisten Yards und die meisten Touchdowns inne.