Erstes Team gibt Tom Brady einen Korb

Die NFL-Saison neigt sich dem Ende zu. Die Zukunft von Superstar Tom Brady lässt die Fans rätseln. Viele Teams wollen den 45-Jährigen verpflichten, allerdings steht auch ein Karriere-Ende im Raum. Der erste gehandelte Klub hat mittlerweile Abstand vom Rekord-Champ genommen.

Wie geht es mit Tom Brady nach seiner Pleiten-Saison mit den Tampa Bay Buccaneers weiter? Immer wieder kursieren Gerüchte um ein mögliches Karriere-Ende des 45-Jährigen. Er selbst dürfte es selber noch nicht wissen. "Wenn ich verdammt noch mal wüsste, was ich tun werde, hätte ich es verdammt noch mal schon getan", sagte der siebenmalige Super-Bowl-Sieger vor wenigen Tagen. Viele Teams wurden in den letzten Tagen als zukünftiger Arbeitgeber gehandelt.

Doch mittlerweile hat sich laut ESPN-Insider Adam Schefter die erste Mannschaft aus dem Brady-Poker öffentlich zurückgezogen. Die Miami Dolphins haben sich klar zu ihrem aktuellen Quarterback, Tua Tagovailoa bekannt. Bereits letztes Jahr tauchten Gerüchte auf, dass Brady sein erstes Karriere-Ende nur verkündet hatte, um vor der abgelaufenen Saison von Tampa nach Florida wechseln zu können. Am Ende zerschlug sich der Delfin-Coup und der Rekord-Super-Bowl-Sieger kehrte für ein weiteres Jahr nach Florida zurück.

Karriereende, Rückkehr oder Neuanfang

Nachdem sich Miami zurückgezogen hat gibt es aber immer noch eine Vielzahl an Mannschaften, die sich die im August 46 Jahre alt werdende Legende schnappen wollen. Neben einem neuen Vertrag bei den Buccaneers, wurde zuletzt vermehrt über eine Rückkehr zu seiner alten Liebe, den New England Patriots spekuliert. Wenn er es nocheinmal wissen will, gelten auch die Las Vegas Raiders, die sich von ihren´m bisherigen Spielmacher Derek Carr trennen als heißeste Kandidaten. Ebenso als heißer Tipp gelten die Baltimore Ravens, bei denen die vertragliche Zukunft von Superstar Lamar Jackson noch in den Sternen steht.

Vorerst heißt es für Brady-Fans noch warten. Denn solang sich der Altmeister nicht klar ist, ob er überhaupt noch ein weiteres Jahr spielen will, können noch einige Wochen vergehen.