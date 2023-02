Hamlin nach Herzstillstand bei Super Bowl

Sechs Wochen nach seinem Herzstillstand ist Football-Profi Damar Hamlin kurz vor der Super Bowl aufgetreten.

Der 24-Jährige stand am Sonntag (Ortszeit) in Glendale vor Beginn des Finals der National Football League zwischen den Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles unter anderem mit seinen Ersthelfern auf dem Feld. Der Verteidiger der Buffalo Bills umarmte das medizinische Personal und formte mit seinen Händen ein Herz in die Luft.

Hamlins Auftritt war ein weiterer bedeutender Moment auf dem Weg seiner Genesung. Er hatte in der Woche der Super Bowl bereits unter anderem bei der Gala für die besten Spieler der NFL-Saison am Donnerstag gesprochen. "Mein ganzes Leben habe ich gefühlt, dass Gott mich nutzt, um anderen Hoffnung zu geben und jetzt unter den neuen Umständen kann ich sagen, dass er das tut, was er immer getan hat", sagte Hamlin. "Ich habe einen langen Weg vor mir, einen Weg voller Ungewissheiten und ein Weg voller Meilensteine."

Er war am 2. Jänner in einer Partie der regulären Saison gegen die Cincinnati Bengals auf dem Spielfeld zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Eine Woche später konnte er das Krankenhaus in Cincinnati verlassen, weitere zwei Tage später folgte die Entlassung aus dem Hospital in Buffalo. In den Playoffs hatte Hamlin bereits wieder ein Spiel der Bills besucht - die Niederlage gegen die Cincinnati Bengals.