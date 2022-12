Kansas City Chiefs sichern sich Play-Off-Ticket

Die Kansas City Chiefs haben in der National Football League (NFL) zum siebenten Mal in Folge ihre Division gewonnen und sich damit für die Play-offs qualifiziert.

Das Team um Quarterback-Star Patrick Mahomes gewann am Sonntag nach Verlängerung 30:24 gegen die Houston Texas und steht bei 11 Siegen in 14 Spielen. Der Super-Bowl-Sieger der Saison 2019 nützte in der Overtime einen Ballverlust der Texaner und münzte dies zum spielentscheidenden Touchdown um.

Die Dallas Cowboys müssen dagegen noch mindestens eine Woche auf die Play-off-Qualifikation warten. Gegen die Jacksonville Jaguars gab das Team eine 21:7-Führung aus der Hand und musste in die Verlängerung. Dort fingen die Jaguars einen Pass ab und machten daraus einen Touchdown zum 40:34-Sieg. Für die Cowboys war es die erst vierte Niederlage der Saison.