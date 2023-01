Mahomes trifft angeschlagen auf Angstgegner

Von einem verstauchten Knöchel will sich Patrick Mahomes nicht aufhalten lassen. Vier Tage nach dem Verletzungsschock trainierte der Quarterback der Kansas City Chiefs am Mittwoch schon wieder ohne Humpeln.

Am Sonntag gegen die Cincinnati Bengals will Mahomes mit seinem ersten Sieg gegen Bengals-Quarterback Joe Burrow zum dritten Mal in die Super Bowl einziehen. Noch vor einem Jahr war im Duell mit den Bengals Endstation. Und das trotz 18 Punkten Führung.

"Es geht darum, ein Wettkämpfer zu sein. Du willst da draußen sein, besonders in diesen Spielen", sagte Mahomes. "Am Spieltag musst du dich einfach nur auf die Partie konzentrieren. Das werde ich versuchen. Versuchen, meinen Körper so gut es geht vorzubereiten." Nur falls es nach einer der Einheiten bis zum Finale um den Titel in der AFC Anzeichen von Beschwerden gebe, werde er langsamer machen.

Mahomes trainiert wieder ohne Einschränkungen

Der Spielmacher hatte sich beim Sieg gegen die Jacksonville Jaguars vergangenes Wochenende früh verletzt, als ein Gegenspieler auf sein Bein fiel. Mahomes verstauchte sich den Knöchel und humpelte nach seiner Rückkehr aufs Spielfeld sichtlich. In der Zeit, in der Journalisten beim Training zugelassen waren, bewegte sich der Quarterback-Superstar am Mittwoch aber bereits ohne Einschränkungen.

Essen, Schlafen, Behandlung, Reha - so habe er seit der Partie jede Minute verbracht, berichtete Mahomes. Sogar seine Frau Brittany sei oft mitgekommen, damit er Zeit mit seinen Kindern verbringen konnte. "Behandlung, Rehabilitation, Film schauen. Du versuchst sicherzustellen, dass du vorbereitet bist auf die Bengals, ein großartiges Football-Team, mental und körperlich", meinte Mahomes.

Dass er mit Verletzungen dieser Art umgehen kann, hat er bereits bewiesen. Zu Beginn der Saison 2019 war das linke Sprunggelenk verstaucht - in der ersten Partie danach warf Mahomes vier Touchdown-Pässe. "Es ist sehr ähnlich, nur der andere Knöchel", so Mahomes, der seit jener Verletzung viel mehr Erfahrung gesammelt hat und nun noch besser damit umgehen können sollte. "Wenn du so lange in der NFL bist, ist es selten, dass du zu diesem Zeitpunkt nichts hast", sagte Cheftrainer Andy Reid. Er sei zuversichtlich, dass Mahomes einen Weg finden werde.

Die Bengals haben sich zu einem Angstgegner der Chiefs entwickelt. In den vergangenen drei Duellen kassierte man Niederlagen - die im AFC-Finale der vergangenen Saison war besonders bitter. Nach einer 21:3-Führung gewannen die Bengals nach Verlängerung noch 27:24 und zogen ins Finale ein. Da gab es eine Niederlage gegen die Los Angeles Rams. Dieses Mal trifft der Gewinner am 12. Februar in Glendale in Arizona entweder auf die San Francisco 49ers oder die Philadelphia Eagles.