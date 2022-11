NFL-Superstar Brady mit Vorfreude auf Münchner-Gastspiel

Den Aufenthalt der Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady nutzt der FC Bayern für ein kleines Geschenk des siebenfachen Superbowl-Siegers.

Am Sonntag (15.30 Uhr) treffen die Tampa Bay Buccaneers in der Münchner Allianz Arena im NFL-Hit auf die Seattle Seahawks. Für die Vorbereitung nutzt der Superbowl-Champion von 2021 den Campus des FC Bayern München. Der FC Bayern Campus ist das Nachwuchszentrum inklusive eines kleinen Stadions, in dem auch die Frauenmannschaft der Münchner ihre Meisterschaftsspiele austragen. Die Hausherren haben für den Superstar der Mannschaft aus Florida ein kleines Geschenk parat. Tom Brady erhält vom deutschen Serienmeister ein Trikot mit seiner Nummer 12 überreicht.

Auf Twitter hat sich der Star-Quarterback auch schon mit der Ersatz-Heimstätte angefreundet und scheint sich jetzt schon pudelwohl zu fühlen.

Im Rahmen eines Pressetermins freut sich der 45-Jährige bereits auf die Kulisse im Stadion: "Mein Freund und ehemaliger Teamkollege Sebastian Vollmer hat mir schon von den Fußballfans hier erzählt. Diese seien die Besten auf der Welt und das erwarte ich hier in München. Sie werden während des gesamten Spiels sehr laut sein. Die Fans kennen Football hier jetzt schon ganz gut, auch wenn es nicht professionell gespielt wird."

Die NFL bestreitet erstmals in Deutschland ein Hauptrundenspiel. München teilt sich mit Frankfurt in den nächsten drei Jahren drei weitere Spiele der Regular Season.