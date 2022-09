NFL wechselt zu neuem Free-TV-Sender

TV-Beben in Deutschland! ProSieben verliert die Übertragungsrechte an der American-Football-Liga (NFL). Stattdessen sichert sich RTL die Rechte für die Spiele um die SuperBowl.

Die NFL wird ab 2023 nicht mehr auf ProSieben zu sehen sein. Die Übertragungsrechte sichert sich stattdessen das Kölner Medienunternehmen RTL. Doch nicht nur deutsche RTL-Seher dürfen in den Genuss von 30 Prozent mehr NFL-Spielen kommen. Der Deal gilt für die komplette DACH-Region, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auch in Liechtenstein und Luxemburg kommen Football-Fans im Free-TV auf RTL auf ihre Kosten. Im Pay-TV bleibt DAZN weiterhin Partner der American-Football-Liga.

Mit dem neuen TV-Deal, der bis 2028 abgeschlossen wurde, sollen bis zu 80 Live-Übertragungen pro Saison auf RTL, NITRO und im Live-Stream bei RTL+ zu sehen sein. Im Paket enthalten sind der Super Bowl, die Playoffs, die Deutschland- und London-Spiele, sowie die Drafts im April.

Football soll Sportart Nummer zwei werden

RTL möchte mit einer ausführlichen Highlight- und Rahmenberichterstattung den Sport größer machen und hinter dem Fußball die Nummer zwei werden. RTL hat in der Vergangenheit bereits Boxen, die Formel 1 und Skispringen zu mehr Aufmerksamkeit verholfen.

General Manager der NFL Deutschland Alexander Steinforth zum neuen Deal: „Das Erlebnis für die Fans sowohl auf mobilen Geräten als auch im Wohnzimmer vor den TV-Geräten

wird sich mit neuen Formaten der Sendergruppen weiter verbessern. RTL hat bereits in Vergangenheit Sportarten groß gemacht und mit neuen, innovativen Formaten positioniert.“

Von 2012 bis 2017 lief die NFL bei Sat. 1. Ab 2015 liefen die Spiele bei ProSieben Maxx und seit 2017 bei ProSieben.