Raimann-Club Colts holen neuen Head Coach

Österreichs Football-Export Bernhard Raimann hat bei den Indianapolis Colts mit Shane Steichen einen neuen Head Coach bekommen. Das bestätigte die NFL-Franchise am Dienstag.

Steichen war zuletzt als Offensive Coordinator bei den Philadelphia Eagles tätig gewesen und bei der knappen Niederlage in der Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs (35:38) für die Auswahl der offensiven Spielzüge zuständig.

In der vergangenen Saison, dem Rookie-Jahr von Left Tackle Raimann, wurden die Colts von den glücklosen Cheftrainern Frank Reich sowie dessen Nachfolger Jeff Saturday geführt. Indianapolis beendete die Saison mit einer Bilanz von vier Siegen, zwölf Niederlagen und einem Unentschieden als viertschwächstes Team der 32er-Liga.

Raimann erkämpfte sich im Laufe der Saison mit guten Leistungen einen Startplatz in der Offensive Line der Colts. "Mit einem Coaching-Wechsel weiß man umso weniger, was passieren wird. Ich habe mir eine Chance auf die Position erspielt. Aber das ist alles, was du in dieser Liga bekommst", hatte der 25-jährige Wiener im APA-Gespräch betont. Außerdem gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Colts mit einem neuen Quarterback in die im September beginnende Saison starten werden.