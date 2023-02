Rihanna-Halbzeitshow-Spektakel bei Bühnen-Comeback

Nach Jahren ohne Auftritt hat sich Pop-Superstar Rihanna mit einer fulminanten Halbzeitshow bei der Super Bowl zurückgemeldet.

Bei dem Medley während des Finals der National Football League NFL reihte die 34-Jährige am Sonntagabend (Ortszeit) ihre größten Hits aneinander. Bei "Bitch Better Have My Money" schwebten sie und ihre Tänzerinnen und Tänzer auf bewegbaren Bühnen im Stadion.

rihanna opening the show with ‘bitch better have my money’ ???? #superbowl pic.twitter.com/xsvtNVxIRq — 2000s (@PopCulture2000s) February 13, 2023

Ihren Superhit "We Found Love" performte die Sängerin aus Barbados ganz in rot, um sie herum in weiß gekleidete Tänzerinnen und Tänzer.

Die Super-Bowl-Halbzeitshow, auch die größte Bühne der Welt genannt, war Rihannas erster Auftritt seit gut fünf Jahren. Sie hätte sich dafür keinen standesgemäßeren Anlass aussuchen können: Beim NFL-Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles in Glendale (Arizona) wurden etwa 100 Millionen TV-Zuschauer allein in den USA erwartet. Die Super Bowl gilt als das größte einzelne Sportereignis der Welt.

Schwangere Rihanna begeistert

Wie das Management bestätigte, ist Rihanna schwanger an das Halbzeit-Spektakel herangegangen.

Is Rihanna pregnant? Yes! Within an hour of Rihanna's Super Bowl Halftime performance, a representative confirmed that she is indeed pregnant with her second child. #superbowl #halftime #rihanna #FOX5ATLhttps://t.co/1pdMKPrBtT pic.twitter.com/8eWDFU7WWH — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) February 13, 2023

Sie erwartet ihr zweites Kind.