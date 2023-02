Sandro Platzgummer verlässt New York Giants

Österreichs Football-Hoffnung Sandro Platzgummer verlässt die New York Giants nach drei Jahren. Das gab der Tiroler auf seinen Social-Media-Kanälen am Dienstag bekannt.

Der 25-jährige Sandro Platzgummer verkündet sein Aus beim NFL-Club New York Giants. Beim Team aus dem Big Apple war Platzgummer zwar im erweiterten Kader, konnte allerdings keinen NFL-Einsatz verbuchen.

"Damit verabschiede ich mich nach drei Saisonen aus New York. Ich schätze, ich bin jetzt offiziell mit diesem Kapitel fertig. Während ich für all die guten Dinge dankbar bin, die hier passiert sind, bin ich zuversichtlich, dass ich eine echte Chance verdient hätte, mehr über dieses Kapitel zu schreiben. Aber ich kann die Dinge nicht ändern, die außerhalb meiner Kontrolle liegen, und deshalb bin ich mit dem, was mir gegeben wurde, wirklich stolz darauf. Und schließlich bin ich noch nicht bereit, das Buch zu schließen, denn ich weiß, dass noch zu viel Tinte für mindestens ein weiteres Kapitel übrig ist", schreibt der Runningback.

2019 wurde der gebürtige Innsbrucker zum International Pathway Program der NFL eingeladen und kam durch eine Sonderregelung in den Trainingskader der Giants. Platzgummer war somit der erste österreichische Feldspieler, der bei einem NFL-Team einen Vertrag erhielt.