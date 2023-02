Star-Quarterback Mahomes zum wertvollsten Spieler gekürt

Superstar-Quarterback Patrick Mahomes ist das zweite Mal in seiner Karriere als wertvollster Spieler der Super Bowl ausgezeichnet worden. Superstar-Quarterback Patrick Mahomes ist das zweite Mal in seiner Karriere als wertvollster Spieler der Super Bowl ausgezeichnet worden.

Der Spielmacher der Kansas City Chiefs erhielt die MVP-Auszeichnung nach seinem überragenden Auftritt beim 38:35 im Finale der National Football League über die Philadelphia Eagles. Mahomes warf vor 67.827 Zuschauern drei Touchdown-Pässe und für einen Raumgewinn von insgesamt 182 Yards.

Dabei überwand er auch eine erneute Blessur an seinem bereits zuvor lädierten Knöchel. "Ich habe euch diese Woche gesagt: Es gibt nichts, was mich von diesem Platz fernhalten kann", sagte der 27 Jahre alte Mahomes bei seiner Ehrung und sieht sich mit seinem Team noch nicht am Ende der Erfolge. "Wir sind Super-Bowl-Champion. Das ist noch keine Dynastie, wir sind noch nicht fertig."

Der Quarterback war vergangene Woche bereits als wertvollster Spieler der Hauptrunde ausgezeichnet worden und ist nun der erste Profi seit 1999, der in einer Saison der Super Bowl und den MVP-Titel gewonnen hat. 2020 hatte Mahomes die Chiefs bereits zum NFL-Triumph geführt, im Jahr darauf gab es eine deutliche Final-Niederlage.