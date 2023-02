Carolina Hurricanes retten Sieg nach Aufholjagd

Die Carolina Hurricanes haben am Dienstag in der National Hockey League (NHL) eine tolle Aufholjagd hingelegt.

Die Gastgeber lagen im Duell mit den Los Angeles Kings in Raleigh nach zwei Dritteln bereits mit 1:4 zurück, retteten sich dank Toren von Paul Stastny, Jordan Staal und Teuvo Teravainen 7:29 Minuten vor der Schlusssirene aber noch in die Verlängerung. Dort fixierte Sebastian Aho mit einem Treffer im Powerplay den sechsten Sieg seines Teams in Folge.

Während Carolina als Leader der Metropolitan Division mit den Play-offs planen kann, befindet sich auch Los Angeles als Zweiter der Pacific Division auf Kurs.