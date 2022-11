Horror-Verletzung in der NHL

Der 3:2-Sieg von den Edmonton Oilers gegen die Tampa Bay Lightning wurde von einer Horror-Szene überschattet. Superstar Evander Kane verletzte sich schwer.

"Beängstigend, wirklich beängstigend. Das ist definitiv eine Situation, die du nicht sehen willst", wirkte Edmonton-Superstar Connor McDavid geschockt. Was war passiert? Im zweiten Drittel ging Teamkollege Evander Kane in einem Zweikampf zu Boden. Tampa-Bay-Lightning-Stürmer Pat Maroon fuhr an Kane vorbei, erwischte ihn unglücklich mit seinem Schlittschuh und schnitt ihm beim linken Handgelenk auf.

// content, blood warning //



scary moment in tampa bay as evander kane has had his wrist accidentally cut on the ice. paramedics and team staff immediately down the tunnel with him. pic.twitter.com/ONKgkyHF82 — zach (@zjlaing) November 9, 2022

Kane sprang sofort auf und fuhr Richtung Spielerbank. "Seine Augen waren weit aufgerissen. Da hat man gemerkt, wie besorgniserregend es war", meinte McDavid. Maroon schlug unterdessen sofort Alarm und wusste, dass Kane dringend Hilfe benötigte: "Wenn du so viel Blut siehst, weißt du, dass etwas nicht stimmt."

Am Ende feierten die Oilers einen 3:2-Erfolg, doch das war an diesem Abend nur Nebensache. "Wir alle denken an Evander. Meine ersten Informationen sind, dass er gut versorgt ist", sagte Edmonton-Coach Jay Woodcroft nach der Schlusssirene. Sein Gegenüber, Tampa-Bay-Trainer Jon Cooper, fügte hinzu: "Hoffentlich ist er okay. Beim Eishockey kämpfst du gegeneinander, es ist wie ein Krieg, aber wir sind noch immer eine Familie."