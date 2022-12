New Jersey und Boston bauen Mega-Serien weiter aus

Die Boston Bruins und die New Jersey Devils haben am Samstag ihre beeindruckenden Serien in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ausgebaut.

Das Team aus Massachussetts besiegte Stanley-Cup-Sieger Colorado Avalanche mit 5:1 und erhöhte damit die makellose Heim-Saisonbilanz auf 14:0-Siege. Mit dem 20. Erfolg in 23 Spielen wurde zudem der NHL-Rekord für die wenigsten benötigten Matches für 20 Siege egalisiert. Die New Jersey Devils sind hingegen auswärts eine Macht. Mit dem 3:2-Erfolg bei den Flyers in Philadelphia verlängerten die "Teufel" ihren Saisonrekord auf fremden Eis auf 11:0. Das bedeutet für Klubrekord, seit das Team in New Jersey beheimatet ist.