NHL: Devils stellten mit 13. Sieg in Serie Franchise-Rekord ein

Die New Jersey Devils haben in der National Hockey League NHL durch den 13. Sieg in Folge den Franchise-Rekord eingestellt.

In der Nacht auf Dienstag bezwangen die Devils die Edmonton Oilers mit 5:2. Der bisherige Rekord stammt aus der Saison 2000/01, damals erreichte das Team das Stanley-Cup-Finale. Auch die Boston Bruins brauchen nicht mehr viel für eine Bestmarke. Nach dem 5:3-Erfolg gegen die Tampa Bay Lightning fehlen nur noch zwei Siege, um den besten Saisonstart ihrer Geschichte einzustellen mit dann 19 Siegen in den ersten 21 Spielen. Das gelang den Bruins zuletzt vor 93 Jahren.