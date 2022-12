Owetschkin knackt als erst dritter Spieler 800 NHL-Tore-Marke

Dem 37-jährigen Stürmer fehlt damit nur noch ein Tor, um zu Gordie Howe (801) auf Platz zwei der ewigen NHL-Torschützenliste aufzuschließen. Vor dem Duo liegt nur noch Wayne Gretzky mit 894 Treffern.

Owetschkin brachte die Capitals mit einem Tor nach 24 Sekunden und einem Powerplay-Treffer (9.) 2:0 in Führung und erzielte mit seinem 20. Saisontreffer das 5:2 (47.). Seine Mitspieler stürmten von der Bank auf das Eis, um den Meilenstein ihres Stars zu feiern, von den über 16.000 Zuschauern im United Center von Chicago hallten "Ovi"-Rufe.

