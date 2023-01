Die New Jersey Devils haben als erstes Team der NHL-Geschichte 17 der ersten 20 Saisonspiele auf fremdem Eis gewonnen.

Ein 5:2 am Samstag bei den Los Angeles Kings war ihr vierter Erfolg in Serie. Ein Rekord gelang auch Alexander Owetschkin: Der Russe erzielte beim 1:3 seiner Washington Capitals gegen die Philadelphia Flyers sein 30. Saisontor. Bereits zum 17. Mal in seiner Karriere erreichte der 37-Jährige diese Marke, das schaffte vor ihm nur der Kanadier Mike Gartner.