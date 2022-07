Stanley-Cup-Trophäe zum falschen Haus geliefert

Colorado-Fan Kit Karblers größter Traum wurde wahr, als ein leicht verwirrter Postbote bei ihm klingelte und die berühmte Stanley-Cup-Trophäe in seiner Einfahrt abstellte. Der Lieferant hatte sich in der Adresse geirrt – eigentlich hätte Gabriel Landeskog, Captain der Colorado Avalanche, den Pokal erhalten sollen. Der Schwede wohnt in der unmittelbaren Nachbarschaft von Karbler.

Oops ???? ???? #StanleyCup trophy

FOX31 obtained a post on Nextdoor from Kit Karbler who said the Stanley Cup was mistakenly delivered to his house in the Hilltop neighborhood, meant for Colorado Avalanche captain Gabriel Landeskog. #ColoradoAvalanche https://t.co/sQKX71T4fk pic.twitter.com/XjKfzDLiQu