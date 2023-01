× 1:3 - Ex Wiener schießen Vienna Capitals im Hit k. o.

Die spusu Vienna Capitals verlieren das Top-Spiel gegen Red Bull Salzburg 1:3. Während sich die Bullen eben so wie Innsbruck für die Play-offs qualifizierten, wartet im Kampf um die Top 6 ein Thriller.

Nach Spitzenreiter Bozen qualifizierten sich am Sonntag auch Red Bull Salzburg (17x in Folge) und Innsbruck (erstmals seit 2017/18) fix für die Play-offs der ICE Hockey League - die spusu Vienna Capitals müssen unterdessen weiterhin zittern. Die Wiener kassierten im Schlager gegen die Bullen eine 1:3-Niederlage. "Im dritten Drittel war Salzburg frischer und spritziger, und wir nicht mehr so aggressiv. Im Großen und Ganzen war das zu wenig", sagte Stürmer Rotter.

Rotter feiert Jubiläum

Der Fan-Liebling absolvierte am Sonntag sein 700. Liga-Spiel. "Eine super Sache, da kann man sicher stolz darauf sein. Wenn ich nicht so oft gesperrt gewesen wäre oder Verletzungspech gehabt hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon weiter oben. Aber es kommen sicher noch einige dazu", grinste der 35-Jährige. Gefeiert hätte er sein Jubiläum lieber mit einem Sieg, doch den verhinderten ausgerechnet zwei Ex-Caps: Schneider (31.) und Wukovits (56.) trafen neben Huber (59./EN) für Salzburg. Sheppard gelang das zwischenzeitliche 1:1 (33./PP).

Thriller um die Play-offs

Der Kampf um direkte Play-off-Qualifikation (Top 6) wird zum Thriller: Linz (65 Punkte), die Caps (64) und der KAC (63) stecken mittendrin. Rotter. "Wir hätten mehr zeigen müssen in den letzten zwei Partien, da hätten wir uns ein bisschen absetzen können, aber das war zu wenig - auch wenn wir nicht schlecht gespielt haben. Die nächsten Partien werden nicht einfacher werden und wir müssen versuchen, diesen 6. Platz zu sichern."