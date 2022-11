Black Wings überflügeln Bullen im Liga-Hit

Die Black Wings Linz haben am Sonntag in der 23. Runde der ICE-Eishockey-Liga einen fulminanten 6:2-Erfolg bei Red Bull Salzburg gefeiert.

Im Schlagerspiel verlief die erste Hälfte nach zweimaliger Führung der Hausherren mit 2:2 ausgeglichen, danach gelang ihnen vor 3.120 Zuschauern allerdings kein Treffer mehr. Die Oberösterreicher sind damit vorerst auf Tabellenrang drei geklettert.

Dabei hatte man bei den Mozartstädtern auf die Wende gehofft. "In den letzten drei Spielen haben wir nicht oft getroffen. Da ist wohl ein bisschen der Wurm drin", hatte Tormann David Kickert vor der Partie gemeint. Am Freitag hatte es ein 0:3 bei den Vienna Capitals gesetzt, zuvor im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions Hockey League ein 1:5 bei Rögle BK und ein 0:1 bei den Graz 99ers.