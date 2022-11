Bozen baut Tabellenführung im Spitzenspiel gegen Salzburg aus

Bozen setzt sich im Liga-Hit gegen Salzburg mit 1:0 durch und baut seine Tabellenführung weiter aus.

Der HCB Südtirol hat mit einem knappen Sieg im Schlager gegen Verfolger Salzburg am Sonntag in der letzten Runde vor der Länderspielpause die Tabellenführung in der ICE Hockey League ausgebaut. Nach dem knappen 1:0-(0:0,1:0,0:0)-Heimerfolg liegen die Bozener nun sechs Punkte vor dem zweitplatzierten Titelverteidiger. Die Black Wings schoben sich zwischen die punktegleichen Salzburger und Innsbrucker mit einem 4:2-(0:1,1:1,3:0)-Sieg bei den Graz 99ers auf Rang drei.

Bozen und die Salzburger neutralisierten sich in einem von Taktik geprägten ersten Drittel, im zweiten Spielabschnitt brach Christian Thomas (30.) den Bann. Die Südtiroler ließen in der Folge wenig zu und zogen Salzburgs Angreifern den Nerv. Im Finish warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, blieben aber glücklos und gingen zum ersten Mal nach sechs Partien wieder als Verlierer vom Eis. Der Punkterückstand auf Bozen relativiert sich freilich durch drei weniger ausgetragene Partien im Vergleich zu den "Füchsen".

Die Graz 99ers gaben vor eigenem Publikum eine 2:0-Führung nach 22 Minuten durch Michael Boivin (12.) und Erik Kirschläger noch aus der Hand. Die Linzer rissen in der Folge das Heft an sich, kamen durch Stefan Gaffal (32.) im mittleren Spielabschnitt zum Anschlusstreffer und wendeten die Partie im dritten Drittel endgültig zu ihren Gunsten. Jakob Mitsch (47.), Brian Lebler (54.) und Emilio Romig mit einem Treffer ins leere Tor (60.) zeichneten dafür hauptverantwortlich.

Somit schoben sich die beiden Kärntner Clubs VSV und KAC vorbei an Fehervar und den Grazern auf die Plätze sechs bzw. sieben nach vorn. Die Adler aus Villach ließen Olimpija Ljubljana im ersten Saisonduell beim 6:2 (0:0,3:1,3:1) keine Chance, VSV-Stürmer Anthony Luciani traf zweifach. Die Klagenfurter führten beim 5:2 über die Vienna Capitals bereits mit dem 3:0 im ersten Drittel die Vorentscheidung herbei, das zweite Tor gelang den Gästen erst in der vorletzten Minute. Nicholas Petersen trug sich für die "Rotjacken" doppelt in die Schützenliste ein.